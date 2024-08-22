В Ботсване нашли крупнейший за всю историю добычи алмаз
Канадская горнодобывающая компания Lucara Diamond обнаружила алмаз в 2492 карата на месторождении «Карове» в Ботсване. Об этом рассказала пресс-служба организации.
Добыли драгоценный камень при помощи рентгеновской технологии, которая позволяет обнаруживать и извлекать целиком большие драгоценные камни. Компания использует ее с 2017 года для выявления и сохранения крупных, высокоценных алмазов.
На этом руднике уже добывали 1758-каратный алмаз Sewelô и 1109-каратный Lesedi La Rona.
В августе прошлого года специалисты из Канады нашли один из крупнейших в мире алмазов в 1080 карат. Минерал оказался высшей категории качества по чистоте, цвету и прозрачности. В мире таких алмазов не больше 1–2% из всх добытых.
Власти Канады ранее запретили канадцам как в стране, так и за ее пределами, импортировать, покупать или приобретать необработанные или непромышленные алмазы, а также несортированные алмазы из России.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru