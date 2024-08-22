В Ботсване нашли крупнейший за всю историю добычи алмаз

На этом руднике уже добывали 1758-каратный алмаз Sewelô и 1109-каратный Lesedi La Rona.

В августе прошлого года специалисты из Канады нашли один из крупнейших в мире алмазов в 1080 карат. Минерал оказался высшей категории качества по чистоте, цвету и прозрачности. В мире таких алмазов не больше 1–2% из всх добытых.

Власти Канады ранее запретили канадцам как в стране, так и за ее пределами, импортировать, покупать или приобретать необработанные или непромышленные алмазы, а также несортированные алмазы из России.

