СМИ: В Индии рабочий нашел алмаз стоимостью около $100 тысяч

Рабочий в Индии нашел алмаз весом 19,22 карата, его стоимость оценивается в почти $100 тысяч. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, минерал обнаружил 40-летний Раджу Гауд, который работал на принадлежащем правительству арендованном руднике.

«Он сиял потрясающе. Я сразу тогда понял, что это алмаз», — рассказал мужчина.

Гауд и его младший брат передали алмаз властям. Драгоценный камень продадут на аукционе, и мужчине вернут большую часть стоимости.

Ранее стало известно, что Индия нарастила закупки алмазов из России. В марте они увеличились в 2,3 раза в годовом выражении, до 728 тысяч карат, напоминает RT.

