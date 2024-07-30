СМИ: В Индии рабочий нашел алмаз стоимостью около $100 тысяч
Рабочий в Индии нашел алмаз весом 19,22 карата, его стоимость оценивается в почти $100 тысяч. Об этом сообщает CNN.
По данным телеканала, минерал обнаружил 40-летний Раджу Гауд, который работал на принадлежащем правительству арендованном руднике.
«Он сиял потрясающе. Я сразу тогда понял, что это алмаз», — рассказал мужчина.
Гауд и его младший брат передали алмаз властям. Драгоценный камень продадут на аукционе, и мужчине вернут большую часть стоимости.
Ранее стало известно, что Индия нарастила закупки алмазов из России. В марте они увеличились в 2,3 раза в годовом выражении, до 728 тысяч карат, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru