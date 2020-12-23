В Боливии автобус упал в пропасть: 12 погибших

Как минимум 12 человек погибли и 26 ранены после падения пассажирского автобуса с высоты около 100 метров в Боливии, сообщает издание Los Tiempos со ссылкой на правоохранительные органы.

ДТП случилось рано утром. Причины инцидента пока не известны.