В Боливии автобус упал в пропасть: 12 погибших
23 декабря 202001:46
Как минимум 12 человек погибли и 26 ранены после падения пассажирского автобуса с высоты около 100 метров в Боливии, сообщает издание Los Tiempos со ссылкой на правоохранительные органы.
ДТП случилось рано утром. Причины инцидента пока не известны.
На прошлой неделе как минимум семь человек погибли и 11 получили различные травмы в результате столкновения автобуса и микроавтобуса в центральной части Египта.
Пассажирский автобус направлялся из города Кена в Каир.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,9 млн+28 776 / сут.
Умерли
51 912+561 / сут.
Выздоровели
2,3 млн+24 158 / сут.
- В Боливии автобус упал в пропасть: 12 погибших
- Опрос: треть россиян ожидают сохранения курса рубля в 2021 году
- Протестующие в Ереване остались ночевать у Дома правительства
- Глава белорусских католиков Кондрусевич сможет вернуться в страну
- В Москве умерли 73 пациента с подтвержденным COVID-19
22 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru