В болгарском Пловдиве прошла акция против демонтажа памятника «Алеша»

Жители города собрались на митинг перед зданием городского совета, протестуя против намерений местных властей демонтировать памятник советскому солдату

По словам депутата горсовета Пловдива Константина Палазова, «Алеша» - это символ антифашистской борьбы, такие монументы есть в Западной Европе и США.

«Он напоминает о людях, которые отдали свои жизни за то, чтобы мир сегодня был свободным», - отметил депутат.

Ранее депутаты болгарского Пловдива предложили демонтировать памятник «Алеша», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

