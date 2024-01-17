В болгарском Пловдиве прошла акция против демонтажа памятника «Алеша»

Акцию протеста в Пловдиве против сноса памятника советскому солдату-освободителю, известному как «Алеша», организовали члены Болгарской социалистической партии, сообщает Болгарское национальное телевидение.

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Жители города собрались на митинг перед зданием городского совета, протестуя против намерений местных властей демонтировать памятник советскому солдату

По словам депутата горсовета Пловдива Константина Палазова, «Алеша» - это символ антифашистской борьбы, такие монументы есть в Западной Европе и США.

«Он напоминает о людях, которые отдали свои жизни за то, чтобы мир сегодня был свободным», - отметил депутат.

Ранее депутаты болгарского Пловдива предложили демонтировать памятник «Алеша», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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