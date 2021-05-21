В Болгарии высмеяли решение США по «Северному потоку - 2»

Комментатор Domino написал, что «Шерхан поджал хвост», а BlackHawk отмечает, что Байден подтвердит свой твердый курс на Россию, чего не смог доказать Дональд Трамп, бывший президент США, сообщает РЕН ТВ.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Германия для США в Европе – главный партнер, а значит нужно прислушиваться к мнению Берлина.

