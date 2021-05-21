В Болгарии высмеяли решение США по «Северному потоку - 2»

Болгарское издание «Дневник» опубликовало материал о последствиях действий США на международной арене и о решении американской стороны в отношении российского газопровода «Северный поток-2».

Читатели издания активно комментировали последние события, отмечая, что Германия и Россия отстояли свои интересы, а Америка уступила.

«Трубопровод Путина». В США случился раскол из-за «Северного потока-2»

Комментатор Domino написал, что «Шерхан поджал хвост», а BlackHawk отмечает, что Байден подтвердит свой твердый курс на Россию, чего не смог доказать Дональд Трамп, бывший президент США, сообщает РЕН ТВ.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что Германия для США в Европе – главный партнер, а значит нужно прислушиваться к мнению Берлина.

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ФОТО: РИА Новости//Илья Питалев
ТЕГИ:Северный Поток-2РоссияСШАБолгария
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