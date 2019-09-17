В Болгарии суд устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»
Разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода по приёмке газа из «Турецкого потока» прекращено решением Верховного административного суда Болгарии, пишут РИА Новости.
Отмечается, что подрядчиком останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
Ранее в Болгарии заявляли, что завершить строительство балканского ответвления трубопровода следует до конца 2020 года.
Добавим, президент РФ Владимир Путин заявил в конце августа, что российский газ по газопроводу «Турецкий поток» начнет поступать в Турцию до конца текущего года.
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