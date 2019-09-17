В Болгарии суд устранил препятствие для продолжения «Турецкого потока»

17 сентября16:13

Разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода по приёмке газа из «Турецкого потока» прекращено решением Верховного административного суда Болгарии, пишут РИА Новости.

Отмечается, что подрядчиком останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.

Ранее в Болгарии заявляли, что завершить строительство балканского ответвления трубопровода следует до конца 2020 года.

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Добавим, президент РФ Владимир Путин заявил в конце августа, что российский газ по газопроводу «Турецкий поток» начнет поступать в Турцию до конца текущего года.

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