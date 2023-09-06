В Болгарии прошли антивоенные акции
6 сентября 202320:36
В столице Болгарии Софии и других городах страны прошли антивоенные акции «Болгария - зона мира», сообщает ТАСС.
Протестующих против действий правительства призывали власти республики прекратить поставлять оружие Киеву.
Также звучали требования об отставке кабинета министров, а также о роспуске парламента и проведении новых выборов.
Митинги и шествия контролировались усиленными нарядами полиции.
Ранее протесты против помощи Украине прошли в Милане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru