В Болгарии прошли антивоенные акции

В столице Болгарии Софии и других городах страны прошли антивоенные акции «Болгария - зона мира», сообщает ТАСС.

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Протестующих против действий правительства призывали власти республики прекратить поставлять оружие Киеву.

Также звучали требования об отставке кабинета министров, а также о роспуске парламента и проведении новых выборов.

Митинги и шествия контролировались усиленными нарядами полиции.

Ранее протесты против помощи Украине прошли в Милане, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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