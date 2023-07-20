СМИ: в Багдаде протестующие подожгли посольство Швеции

Сотни протестующих в Багдаде ворвались в посольство Швеции и подожгли его, сообщает Reuters.

«Талибан» приостановил деятельность Швеции в Афганистане из-за сожжения Корана

Это произошло рано утром. Никто из дипломатов не пострадал.

В конце июня в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего осквернение.

Захарова назвала сожжение Корана в Швеции проявлением «либеральной диктатуры»

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыПосольствоИрак

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