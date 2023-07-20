СМИ: в Багдаде протестующие подожгли посольство Швеции
20 июля 202304:27
Сотни протестующих в Багдаде ворвались в посольство Швеции и подожгли его, сообщает Reuters.
Это произошло рано утром. Никто из дипломатов не пострадал.
В конце июня в Стокгольме прошла акция с сожжением Корана. Ирак потребовал от властей Швеции выдачи иммигранта, совершившего осквернение.
Захарова назвала сожжение Корана в Швеции проявлением «либеральной диктатуры»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru