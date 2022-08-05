В Болгарии опасаются платить за газ в рублях

По его данным, такая схема оплаты для Софии имеет много подводных камней. В настоящее время это делается с помощью специальных счетов в «Газпромбанке». «Если что-то в этом каскаде операций пойдет не так, экспорт будет запрещен», — пишет портал.

Напомним, Россия готова восстановить поставки газа Болгарии при изъявлении соответствующего желания Софии. Контракт «Газпрома» действителен и поставки начнутся, как только Болгария начнет платить по схеме, предложенной компанией.

