В Болгарии не будут продлевать контракт с «Газпромом»

По его словам, это связано с ситуацией на Украине. Как отметил глава Минфина, природный газ будет закупаться у альтернативных поставщиков, в числе которых Катар и Алжир. Правительство также планирует увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в Болгарию.

Ране польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН назвал причины, по которым Польша отказывается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.

