В Болгарии не будут продлевать контракт с «Газпромом»
Власти Болгарии не будут продлевать контракт с компанией «Газпром» на поставку топлива, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министра финансов страны Асена Василева.
По его словам, это связано с ситуацией на Украине. Как отметил глава Минфина, природный газ будет закупаться у альтернативных поставщиков, в числе которых Катар и Алжир. Правительство также планирует увеличить импорт из Азербайджана, который уже экспортирует газ в Болгарию.
Ране польский политолог Якуб Корейба в эфире НСН назвал причины, по которым Польша отказывается продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru