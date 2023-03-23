В Болгарии назвали сроки остановки «Турецкого потока»

Поставки газа из России в Европу по «Турецкому потоку» остановят с 5 по 12 июня. Это будет связано с плановыми профилактическими работами. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу болгарского газотранспортного оператора «Булгартрансгаз».

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В прошлом году аналогичные работы проводились на «Турецком потоке» с 21 по 28 июня. Тогда «Газпром» отправлял газ в Европу еще через украинскую газотранспортную систему (ГТС) и ныне недействующий газопровод «Северный поток». В этом году плановые работы обернутся сокращением поставок голубого топлива в Евросоюз минимум вдвое.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН заявил, что Россия практически потеряла газовый рынок Европы, в нынешних условиях необходимо переключиться на внутреннего потребителя, а не вкладывать миллиарды в инфраструктурные проекты, которые могут провалиться.

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