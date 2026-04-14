Врач объяснила причины «весеннего обострения»

Сезонные изменения могут влиять на самочувствие человека через колебания гормонального фона, однако прямой зависимости от времени года нет. Об этом «Ленте.ру» рассказала специалист Пироговского университета Анастасия Подхватилина.

По ее словам, ключевую роль играет продолжительность светового дня, которая влияет на выработку мелатонина — гормона сна. Весной световой день увеличивается, из-за чего уровень мелатонина снижается, что может приводить к нарушениям сна, трудностям с засыпанием и более поверхностному отдыху.

Она отметила, что сбои сна способны вызывать и другие изменения в организме, включая колебания гормонов надпочечников. Это может отражаться на самочувствии и провоцировать повышенную раздражительность.

Специалист добавила, что весной также повышается уровень серотонина и дофамина. У большинства людей это проявляется улучшением настроения и приливом энергии, однако при наличии психологических проблем такие изменения могут, наоборот, усиливать нестабильное состояние. Подхватилина подчеркнула, что для поддержания гормонального баланса важно соблюдать режим сна, избегать ночного бодрствования и стараться просыпаться в одно и то же время, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Пелагия Тихонова
