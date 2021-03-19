В Болгарии арестованы подозреваемые в шпионаже в пользу России

Операцию провели болгарские службы госбезопасности и МВД. В ее рамках на выезде из Софии полиция проверяла документы у всех водителей. Задержанные могут быть госслужащими с доступом к секретной информации.

Данное сообщение пока официально не подтверждено.

В январе двух граждан Литвы обвинили в шпионаже в пользу России.

Департамент государственной безопасности Литвы передал прокуратуре материалы о возможном шпионаже и выполнении «задач разведывательной организации Российской Федерации».

