Цуркан получила 15 лет колонии за шпионаж

Мосгорсуд вынес приговор Карине Цуркан, ранее работавшей топ-менеджером госкорпорации «Интер РАО». Судья Андрей Суворов признал ее виновной в шпионаже (ст. 276 УК) в пользу Молдовы и приговорил к 15 годам колонии общего режима, пишет РБК.

Цуркан была арестована по подозрению в шпионаже летом 2018 года. Ее адвокаты позже утверждали, что версия обвинения строится на сфальсифированных доказательствах, а заведенное уголовное дело связано с конфликтов Цуркан и властей Приднестровья. Заседание суда проходило в закрытом режиме, все материалы дела были обозначены грифом “совершенно секретно”. Изъятые у топ-менеджера 656 млн рублей Мосгорсуд обратил в доходы государства.

Со слов защиты осужденной, обвинение строилось на пятистраничной копии агента СИБ Молдовы с персональными данными, перехваченных российской разведкой рапортов о переписке министра энергетики Александра Новака со своим заместителем из СИБ Молдовы в интеграционный центр НАТО, а также показаниях секретного свидетеля.