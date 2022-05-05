В Берлине разрешили «Бессмертный полк», но без георгиевских лент
Полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая, однако демонстрация любых военных символов будет запрещена. Об этом сообщила координатор проекта Яна Заугарова в соцсетях.
По ее словам, на мероприятии будет запрещена демонстрация символов «V», «Z», а также георгиевской ленты. Заугарова отметила, что несоблюдение требований будет расценено как провокация.
Ранее организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой» и призвали не использовать ее 9 мая.
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