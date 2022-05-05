В Берлине разрешили «Бессмертный полк», но без георгиевских лент

По ее словам, на мероприятии будет запрещена демонстрация символов «V», «Z», а также георгиевской ленты. Заугарова отметила, что несоблюдение требований будет расценено как провокация.

Ранее организаторы празднования Дня Победы в Алма-Ате назвали георгиевскую ленту «провоцирующей символикой» и призвали не использовать ее 9 мая.

