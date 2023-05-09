В Берлине произошла стычка у памятника советскому танку
В центре Берлина у памятника советскому танку Т-34 произошел конфликт, сообщает B.Z.
Там повздорили двое прохожих. Поводом послужила ситуация на Украине. Позже инцидент перерос в массовую драку. Все началось с замечания, которое сотрудник правоохранительных органов сделал забравшимся на танк детям.
После этого к мемориалу подошел мужчина с флагом Украины за спиной. Случилась потасовка, а затем драка. Мужчина с флагом был доставлен в больницу.
Ранее в Европе предложили платить украинским беженцам за возвращение на родину, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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