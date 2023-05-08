В Белгороде отменили массовые мероприятия на День Победы
В Белгороде отменили все массовые мероприятия на 9 мая. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр города Валентин Демидов.
По его словам, решение принято в целях безопасности.
«Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах», - отметил Демидов.
Он пообещал, что запланированные на День Победы мероприятия проведут, когда позволит обстановка. 9 мая в Белгороде поздравят ветеранов и возложат цветы к памятникам Великой Отечественной войны, уточнил мэр.
Украинская армия 8 мая нанесла удар по четырем населенным пунктам Белгородской области. Обстрелу подверглись город Шебекино, село Сподарюшино, хуторы Леоновка и Панков, передает «Радиоточка НСН».
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