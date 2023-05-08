В Белгороде отменили массовые мероприятия на День Победы

По его словам, решение принято в целях безопасности.

«Мы видим, какие события в последние дни происходят в приграничных районах», - отметил Демидов.

Он пообещал, что запланированные на День Победы мероприятия проведут, когда позволит обстановка. 9 мая в Белгороде поздравят ветеранов и возложат цветы к памятникам Великой Отечественной войны, уточнил мэр.

Украинская армия 8 мая нанесла удар по четырем населенным пунктам Белгородской области. Обстрелу подверглись город Шебекино, село Сподарюшино, хуторы Леоновка и Панков, передает «Радиоточка НСН».

