В Берлине по подозрению в финансировании ИГ задержали гражданина России

Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в Берлине гражданина России, которого подозревают в сборе средств для террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В заявлении ведомства говорится, что ранее следственный судья Верховного суда ФРГ выдал ордер на его арест. Сообщается, что подозреваемым является российский гражданин Зелимхан Д.

Организацию «Исламская баккия» внесли в перечень террористических

Его «подозревают в членстве в преступной организации, оказании поддержки террористической организации за рубежом, а также нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности».

Ранее адвокат Игорь Трунов рассказал НСН, как не стать «спонсором террористов» при переводах на карту. Он подчеркнул, что за перевод средств на запрещенные счета и карты можно наказать только в случае умышленного действия.



Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:АрестыИсламское ГосударствоФРГ

Горячие новости

Все новости

партнеры