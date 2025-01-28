В Берлине по подозрению в финансировании ИГ задержали гражданина России
Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в Берлине гражданина России, которого подозревают в сборе средств для террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
В заявлении ведомства говорится, что ранее следственный судья Верховного суда ФРГ выдал ордер на его арест. Сообщается, что подозреваемым является российский гражданин Зелимхан Д.
Его «подозревают в членстве в преступной организации, оказании поддержки террористической организации за рубежом, а также нарушениях закона о внешнеэкономической деятельности».
Ранее адвокат Игорь Трунов рассказал НСН, как не стать «спонсором террористов» при переводах на карту. Он подчеркнул, что за перевод средств на запрещенные счета и карты можно наказать только в случае умышленного действия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru