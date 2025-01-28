В Берлине по подозрению в финансировании ИГ задержали гражданина России

Генпрокуратура ФРГ сообщила о задержании в Берлине гражданина России, которого подозревают в сборе средств для террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

В заявлении ведомства говорится, что ранее следственный судья Верховного суда ФРГ выдал ордер на его арест. Сообщается, что подозреваемым является российский гражданин Зелимхан Д.