Организацию «Исламская баккия» внесли в перечень террористических
2 декабря 202416:46
Организацию «Исламская баккия» внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что «Исламская баккия» является обособленным боевым подразделением ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация).
Также «Исламская баккия» внесена в спискок террористических организаций, составляемый ФСБ РФ.
Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли признанного в РФ иноагентом и объявленного в розыск галериста Марата Гельмана, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru