Организацию «Исламская баккия» внесли в перечень террористических

Путин отложил «Всемирные игры дружбы» на неопределенный срок Премьер Грузии исключил переговоры с оппозицией Проверку проведут в Самарской области после массовой драки подростков Общественный совет призвал Госдуму отозвать законопроект о видеокамерах в такси Кустурица хочет получить российское гражданство