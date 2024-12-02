Организацию «Исламская баккия» внесли в перечень террористических

Организацию «Исламская баккия» внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Росфинмониторинг предупредил о случаях мошенничества от имени ведомства

Отмечается, что «Исламская баккия» является обособленным боевым подразделением ИГИЛ (запрещённая в России террористическая организация).

Также «Исламская баккия» внесена в спискок террористических организаций, составляемый ФСБ РФ.

Ранее в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга внесли признанного в РФ иноагентом и объявленного в розыск галериста Марата Гельмана, сообщает RT.

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