СМИ: В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard

Отмечается, что соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран Североатлантического альянса и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии. Указывается, что Испания, Нидерланды и Дания якобы также хотят поставить Киеву определенное количество танков.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.

