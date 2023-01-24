СМИ: В Киеве заявили, что 12 стран согласились передать Украине танки Leopard

Двенадцать стран согласились передать Украине порядка 100 немецких танков Leopard, если правительство ФРГ даст на это свое разрешение. Об этом сообщил телеканал ABC со ссылкой на высокопоставленного чиновника Украины.

Песков заявил, что поставки танков угрожают отношениям России с Германией

Отмечается, что соглашения были достигнуты на встрече контактной группы по поддержке Украины стран Североатлантического альянса и их союзников на авиабазе Рамштайн в Германии. Указывается, что Испания, Нидерланды и Дания якобы также хотят поставить Киеву определенное количество танков.

Ранее старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что НАТО решит передать Украине не Leopard или Abrams, а старые советские танки из Восточной Европы или Африки.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаТанки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры