В Берлине неизвестные дважды за день попытались поджечь синагогу
Две попытки нападения на синагогу зафиксировали в Берлине в среду, одного из нападавших задержали. Об этом сообщила полиция немецкой столицы.
По данным правоохранителей, около 3:45 (4:45 мск) 18 октября неизвестные бросили в сторону синагоги на Брунненштрассе в центре Берлина две бутылки с зажигательной смесью, нападавшие скрылись. Бутылки погасли, разбившись о тротуар; по данным еврейской общины Kahal Adass Jisroel, никто не пострадал. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал попытку поджога, пишет RT.
«Пока полиция проводила расследование на месте, 30-летний мужчина, ехавший по Брунненштрассе на электросамокате, выбросил его и бросился к синагоге. Его задержали экстренные службы», — приводит сообщение полиции РИА Новости.
Отмечается, что задержанный выкрикивал «дискриминационные антиизраильские лозунги». Как пишет Bild, вскоре полицейский отпустили мужчину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru