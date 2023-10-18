В Берлине неизвестные дважды за день попытались поджечь синагогу

По данным правоохранителей, около 3:45 (4:45 мск) 18 октября неизвестные бросили в сторону синагоги на Брунненштрассе в центре Берлина две бутылки с зажигательной смесью, нападавшие скрылись. Бутылки погасли, разбившись о тротуар; по данным еврейской общины Kahal Adass Jisroel, никто не пострадал. Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал попытку поджога, пишет RT.

«Пока полиция проводила расследование на месте, 30-летний мужчина, ехавший по Брунненштрассе на электросамокате, выбросил его и бросился к синагоге. Его задержали экстренные службы», — приводит сообщение полиции РИА Новости.

Отмечается, что задержанный выкрикивал «дискриминационные антиизраильские лозунги». Как пишет Bild, вскоре полицейский отпустили мужчину.

