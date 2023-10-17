СМИ: Подозреваемого в нападении на болельщиков в Брюсселе ликвидировали

По данным издания, предполагаемый злоумышленник был ликвидирован в кафе.

Как сообщает телеканал TF1, полиция нейтрализовала подозреваемого в Брюсселе утром 17 октября, данные подтвердил министр внутренних дел. Личность нападавшего устанавливается, пишет RT.

Накануне вечером неизвестный мужчина в центре Брюсселя открыл стрельбу по людям в форме сборной Швеции по футболу, два человека погибли. Нападавший скрылся с места преступления. По данным портала Sudinfo, стрелявший в футбольных фанатов — 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л., проживающий в коммуне Скарбек. Мужчина якобы был известен бельгийским спецслужбам из-за своих радикальных взглядов, пишет «Свободная пресса».

