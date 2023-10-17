В Берлине экоактивисты забрызгали краской «Часы мира»

В своих соцсетях они назвали неэффективными предпринимаемые федеральным правительством меры по защите климата, также обвинив власти в бесполезной трате драгоценного времени.

В полиции сообщили, что задержали пять экоактивистов, участвовавших в акте вандализма. Ещё двое представителей движения забрались на памятник, их пришлось снимать с помощью спецтехники.

«Часы мира» были открыты в Берлине в 1969 году, они показывают время в 146 городах.

Ранее экоактивисты движения Ultima Generazione вылили в фонтан «Баркачча» на площади Испании в центре Рима черную краску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

