В Берлине экоактивисты забрызгали краской «Часы мира»
Экоактивисты из радикального движения «Последнее поколение» (Letzte Generation) облили оранжевой краской один из символов Берлина - «Часы мира» на площади Александерплац.
В своих соцсетях они назвали неэффективными предпринимаемые федеральным правительством меры по защите климата, также обвинив власти в бесполезной трате драгоценного времени.
В полиции сообщили, что задержали пять экоактивистов, участвовавших в акте вандализма. Ещё двое представителей движения забрались на памятник, их пришлось снимать с помощью спецтехники.
«Часы мира» были открыты в Берлине в 1969 году, они показывают время в 146 городах.
Ранее экоактивисты движения Ultima Generazione вылили в фонтан «Баркачча» на площади Испании в центре Рима черную краску, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Берлине экоактивисты забрызгали краской «Часы мира»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru