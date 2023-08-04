Московский суд отправил на лечение экоактивистку с арбалетом

Инцидент произошёл 9 августа 2022 года в парке на улице Менжинского в Москве. Кузьмина, протестующая против застройки, залезла на дерево и отказывалась слезть. При себе у неё был спортивный арбалет, который находился в чехле. В итоге женщину обвинили в хулиганстве.

«Принято решение о применении в отношении Кузьминой мер принудительного лечения», - заявили в суде.

Ранее суд в Швеции постановил взыскать штраф с экологической активистки Греты Тунберг по обвинению в неповиновении полиции и нарушении правил проведения демонстрации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

