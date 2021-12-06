В Белоруссии заявили об ответных мерах на санкции Запада
Минск собирается после выходных озвучить ответные действия на санкции Запада, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление премьер-министра республики Романа Головченко.
«Естественно, будем вырабатывать решения, которые в ближайшие дни будут озвучены, очевидно, сразу после выходных дней», — сказал он. Глава правительства отметил, что хоть сама Беларусь ни на кого не нападала, против страны развязали экономическую войну. Головченко пообещал принять меры «абсолютно адекватные».
Незаконными и негуманными назвала санкции против Белоруссии представитель МИД РФ Захарова. Она осудила западные страны за введение новых ограничений и призвала к диалогу с Минском.
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