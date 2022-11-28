«Макей был верен Лукашенко»: От Батьки ждут «неожиданного» назначения на пост главы МИД

Ранее стало известно о скоропостижной смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Политик ушел из жизни в минувшую субботу, 26 ноября. Об этом сообщило агентство ТАСС. По мнению Дзерманта, белорусская политика не претерпит существенных изменений после кончины Макея.

«Государство — это система, которая будет продолжать работать, какой бы выдающийся человек ни возглавлял министерство. Поэтому никаких особых изменений не предвидится. Что же касается отношений с Западом, то они были заморожены уже при Макее после 2020 года. Здесь тоже все зависит не от личности, а от политической и военно-политической ситуации вокруг страны. Пока предпосылок к ее изменению не видно. Общие пограничные вопросы между ЕС и Белоруссией заблокированы, Литва и Польша отгораживаются от нас стеной, в целом Минск находится в состоянии “холодной войны” с Западом. Но если будет некая разрядка, зависящая от России, в связи с ситуацией на Украине, то возобновление многовекторности белорусской политики возможно», — сказал Дзермант.

Собеседник НСН затруднился ответить, кто может возглавить МИД Белоруссии вместо покойного Макея.

«Невозможно назвать конкретную кандидатуру, так как решения Лукашенко могут быть непредсказуемыми. Возможно, это будет кто-то из заместителей министра, но, полагаю, глава государства предложит некий неожиданный вариант», — отметил экономист.

Дзермант усомнился в том, что Макей мог бы стать преемником Лукашенко на посту президента.

«Во-первых, Лукашенко и Макей примерно одного возраста. Во-вторых, Лукашенко никуда не собирался и не собирается уходить в ближайшее время. На эту тему ходили разные разговоры, но я считаю их беспочвенными. Если бы Макей вел подковерную игру, он бы попытался занять место президента в 2020 году. Но этого не случилось, он остался верен Лукашенко, поэтому, на мой взгляд, слухи о его президентских амбициях преувеличены», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потрясена известием о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея.

