«Макей был верен Лукашенко»: От Батьки ждут «неожиданного» назначения на пост главы МИД
Пока назвать кандидатов на роль преемника Макея во главе МИД сложно, но внешняя политика Белоруссии всё равно не поменяется, заявил НСН белорусский политолог Алексей Дзермант.
Государство — это система, и она работает в зависимости от обстановки вокруг страны, а не от той или иной личности. Поэтому говорить об изменении политики Минска после ухода Владимира Макея не приходится. Об этом НСН заявил белорусский экономист Алексей Дзермант.
Ранее стало известно о скоропостижной смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея. Политик ушел из жизни в минувшую субботу, 26 ноября. Об этом сообщило агентство ТАСС. По мнению Дзерманта, белорусская политика не претерпит существенных изменений после кончины Макея.
«Государство — это система, которая будет продолжать работать, какой бы выдающийся человек ни возглавлял министерство. Поэтому никаких особых изменений не предвидится. Что же касается отношений с Западом, то они были заморожены уже при Макее после 2020 года. Здесь тоже все зависит не от личности, а от политической и военно-политической ситуации вокруг страны. Пока предпосылок к ее изменению не видно. Общие пограничные вопросы между ЕС и Белоруссией заблокированы, Литва и Польша отгораживаются от нас стеной, в целом Минск находится в состоянии “холодной войны” с Западом. Но если будет некая разрядка, зависящая от России, в связи с ситуацией на Украине, то возобновление многовекторности белорусской политики возможно», — сказал Дзермант.
Собеседник НСН затруднился ответить, кто может возглавить МИД Белоруссии вместо покойного Макея.
«Невозможно назвать конкретную кандидатуру, так как решения Лукашенко могут быть непредсказуемыми. Возможно, это будет кто-то из заместителей министра, но, полагаю, глава государства предложит некий неожиданный вариант», — отметил экономист.
Дзермант усомнился в том, что Макей мог бы стать преемником Лукашенко на посту президента.
«Во-первых, Лукашенко и Макей примерно одного возраста. Во-вторых, Лукашенко никуда не собирался и не собирается уходить в ближайшее время. На эту тему ходили разные разговоры, но я считаю их беспочвенными. Если бы Макей вел подковерную игру, он бы попытался занять место президента в 2020 году. Но этого не случилось, он остался верен Лукашенко, поэтому, на мой взгляд, слухи о его президентских амбициях преувеличены», — подчеркнул он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что потрясена известием о смерти главы МИД Белоруссии Владимира Макея.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 048 / сут.
Умерли
392 тыс.+50 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 262 / сут.
- «Молдовагаз» расплатилась с «Газпромом» за осевший на Украине газ
- Кличко допустил отключение света в Киеве до весны
- Экс-глава ВДВ Украины: Киев готовил операцию по «возвращению» Крыма к 2023 году
- Цена на нефть Brent опустилась ниже $81 впервые с 11 января
- Большой адронный коллайдер остановили раньше срока из-за нехватки электричества
- СМИ: Основатель Forex Club погиб при крушении вертолета в Монако
- Власти Энергодара опровергли сообщения о планах России покинуть Запорожскую АЭС
- Сунак заявил о необходимости строить внешнюю политику по примеру Китая и России
- СМИ: «Газпром» законсервирует газоперекачивающее оборудование «Северных потоков»
- Аналитики: Банки массово отказывают мобилизованным гражданам в кредитных каникулах
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru