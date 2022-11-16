В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

По его словам, украинские военные сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями.

«Приграничье с Белоруссией на Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях взорваны», — ометил Лаппо, добавив, что ВСУ начинают взрывать все мосты на Волынском направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам «Большой семёрки» (G7) с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на украинско-белорусской границе, чтобы «снять провокацию», якобы исходящую от Минска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

