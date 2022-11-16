В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря
Председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что обстановка на южных границах республики остается напряженной, сообщает РИА Новости.
По его словам, украинские военные сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями.
«Приграничье с Белоруссией на Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях взорваны», — ометил Лаппо, добавив, что ВСУ начинают взрывать все мосты на Волынском направлении.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам «Большой семёрки» (G7) с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на украинско-белорусской границе, чтобы «снять провокацию», якобы исходящую от Минска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru