В Белоруссии заявили, что ВСУ взорвали мосты в направлении Гомеля и Мозыря

Председатель белорусского Госпогранкомитета Анатолий Лаппо заявил, что обстановка на южных границах республики остается напряженной, сообщает РИА Новости.

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По его словам, украинские военные сосредоточены на наращивании прикрытия границы инженерными заграждениями.

«Приграничье с Белоруссией на Украине заминировано, практически все мосты на Гомельском и Мозырском направлениях взорваны», — ометил Лаппо, добавив, что ВСУ начинают взрывать все мосты на Волынском направлении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам «Большой семёрки» (G7) с просьбой поддержать идею Киева о размещении международных наблюдателей на украинско-белорусской границе, чтобы «снять провокацию», якобы исходящую от Минска, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: gpk.gov.by
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