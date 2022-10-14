Лукашенко заявил о введении «режима повышенной террористической опасности» в Белоруссии

Как отметил глава государства, меры были приняты в связи с обострением ситуации на границах.

«Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано: в связи с обострением введем режим такой повышенной террористической опасности. Поэтому мы начали процедуры с развертывания союзной группировки войск, основу которой составляет, как я уже сказал, армия Беларуси, которая уже дополняется частями Российской Федерации», — подчеркнул Лукашенко, добавив, что «все по плану».

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что в стране ввели режим контртеррористической операции (КТО). Однако в Комитете госбезопасности республики заявили, что КТО на территории страны «не проводилась и в настоящее время не проводится».

