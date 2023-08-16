«Образовательные курсы»: В Белоруссии зарегистрировали компанию «Группа Вагнер»

Компанию ООО «Группа Вагнер» (ТАА «Группа Вагнер») зарегистрировали в Осиповичском райисполкоме 4 августа. Соответствующая информация опубликована в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии

Пригожин открыл компанию в Белоруссии на месте лагеря ЧВК «Вагнер»

Примечательно, что ООО «Группа Вагнер» заявила своей основной и единственной деятельностью образовательную. В реестре она проходит под кодом 85590, который подразумевает по собой учебные центры с коррекционными курсами, курсы повышения квалификации, обучение иностранным языкам, компьютерные курсы, курсы выживания, религиозное обучение, обучение ораторскому искусству и скоростному чтению.

Зарегистрированная фирма базируется в деревне Цель, где ранее также была зарегистрирована новая компания главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина – «Конкорд менеджмент и консалтинг», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
ТЕГИ:БелоруссияЕвгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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