Пригожин открыл компанию в Белоруссии на месте лагеря ЧВК «Вагнер»
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин зарегистрировал в Белоруссии общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», соответствующая информация опубликована в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии, пишет «Интерфакс».
Из данных госреестра следует, что глава «вагнеров» зарегистрировал компанию «Конкорда» 19 июля. е собственником значится российское общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а руководителем выступает не кто иной, как Пригожин Евгений Викторович.
Уточняется, что вид деятельности компании — управление недвижимым имуществом. Зарегистрировано ООО в деревне Цель в Осиповичском районе в Могилевской области, где, по сообщениям СМИ, ранее был разбил полевой лагерь «оркестрантов».
Ранее Минобороны Белоруссии сообщало, что учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru