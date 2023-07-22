Пригожин открыл компанию в Белоруссии на месте лагеря ЧВК «Вагнер»

Из данных госреестра следует, что глава «вагнеров» зарегистрировал компанию «Конкорда» 19 июля. е собственником значится российское общество с ограниченной ответственностью «Конкорд Менеджмент и Консалтинг», а руководителем выступает не кто иной, как Пригожин Евгений Викторович.

Уточняется, что вид деятельности компании — управление недвижимым имуществом. Зарегистрировано ООО в деревне Цель в Осиповичском районе в Могилевской области, где, по сообщениям СМИ, ранее был разбил полевой лагерь «оркестрантов».

Ранее Минобороны Белоруссии сообщало, что учения ЧВК «Вагнер» и белорусской армии пройдут на полигоне «Брестский», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

