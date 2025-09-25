Басилашвили заявил, что больше не выйдет на сцену БДТ
Олег Басилашвили больше не выйдет на сцену Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ). Об этом сам народный артист СССР заявил в беседе с NEWS.ru.
По его словам, это связано с тем, что спектакли, в которых он был занят, сняли с репертуара.
«От общественной жизни я отошёл, живу с семьёй за городом. Всё, что происходит в публичном пространстве, меня не интересует», - заключил Басилашвили.
Ранее БДТ объявил о снятии с репертура постановки «Лето одного года», где актёр и народная артистка СССР Алиса Фрейндлих играли главные роли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
