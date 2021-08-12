В Белоруссии задержан экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев

Правоохранительные органы в Белоруссии задержали экс-кандидата в президенты на выборах 2020 года, сопредседателя общественного объединения «Говори правду» Андрея Дмитриева. Об этом сообщил Telegram-канал незарегистрированного правозащитного центра «Весна».

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Отмечается, что задержан политик был утром в четверг. Причина задержания неизвестна, также неизвестно место, где Дмитриев находится в данный момент.

Ранее в ходе «Большого разговора с президентом» с участием журналистов и представителей общественности президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич «практически на свободен».


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ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ЗадержаниеБелоруссия
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