Лукашенко: Протасевич практически свободен
Бывший главный редактор признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич «практически на свободе». Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе «Большого разговора с президентом» с участием журналистов и представителей общественности.
Cлова главы республики приводит ТАСС. Как отметил Лукашенко, журналист может «идти и работать».
«Он решил компьютер поставить, заниматься. Пусть занимается, ради бога, не вопрос», - заявил белорусский президент.
Напомним, в мае Протасевича задержали после экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс. Рейс вынужден был приземлиться из-за сообщения о бомбе на борту. Однако взрывного устройства в самолете не обнаружили, а после посадки силовики задержали Протасевича.
Журналиста обвинили в нарушении порядка организации массовых мероприятий после выборов президента Белоруссии в августе 2020 года. Позже Протасевич согласился сотрудничать со следствием, его перевели под домашний арест.
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