Швейцария вслед за ЕС ввела новые санкции против Белоруссии

Швейцария ввела новый пакет экономических санкций против Белоруссии, под ограничения попала торговля рядом товаров, а также финансовый сектор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Федерального совета Швейцарии.

Ограничения будут действовать с 18 часов среды 11 августа. Ранее в июне подобные меры ввел Евросоюз. Под ограничения попали товары, которые могут быть использованы с целью наблюдения или перехвата данных с помощью интернет- и телефонной связи. Также Швейцария ограничивает сферу торговли нефтепродуктами и хлористым калием.

Кроме того, белорусское правительство и госорганы будут ограничены в кредитовании и страховании или перестраховании. В дополнение в санкционный список было включено предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".

