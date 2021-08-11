Швейцария вслед за ЕС ввела новые санкции против Белоруссии
Швейцария ввела новый пакет экономических санкций против Белоруссии, под ограничения попала торговля рядом товаров, а также финансовый сектор. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Федерального совета Швейцарии.
Ограничения будут действовать с 18 часов среды 11 августа. Ранее в июне подобные меры ввел Евросоюз. Под ограничения попали товары, которые могут быть использованы с целью наблюдения или перехвата данных с помощью интернет- и телефонной связи. Также Швейцария ограничивает сферу торговли нефтепродуктами и хлористым калием.
Кроме того, белорусское правительство и госорганы будут ограничены в кредитовании и страховании или перестраховании. В дополнение в санкционный список было включено предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация".
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