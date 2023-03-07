В Белоруссии задержали террориста украинских спецслужб
Террориста из украинских спецслужб и его пособников, причастных к попытке диверсии в отношении российского самолета А-50 на аэродроме Мачулищи, задержали в Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
Ранее стало известно, что самолет А-50 был якобы поврежден в результате атаки дронов на аэродром Мачулищи. Позже белорусское телевидение показало видео со взлетом воздушного судна на боевое дежурство.
Как отметил Лукашенко, задержанный родился в Кривом Роге, жил в Крыму и имеет гражданство России и Украины. По словам политика, диверсию в течение нескольких месяцев разрабатывали Служба безопасности Украины и американское Центральное разведывательное управление.
«Были задействованы самые высокие технологии. Он [задержанный] был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован ... на нашу территорию», — рассказал белорусский лидер.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- Шойгу заявил, что потери ВСУ в феврале превысили 11 тысяч человек
- Туроператоров освободят от НДС на поездки по России
- Шойгу: взятие Артемовска откроет путь к дальнейшему наступлению ВС России
- В Кремле заявили, что Россия не признает потолок цен на нефть и приняла необходимые меры
- Песков: Россия добивается достижения своих целей путем проведения СВО
- В Белоруссии задержали террориста украинских спецслужб
- Минобороны опубликовало видео уничтожения позиций противника танками Т-90М «Прорыв»
- Администратор «Протестного МГУ» получил 8,5 лет колонии по делу о фейках об армии
- Александр Васильев пообещал скорое возвращение «Модного приговора» на Первый канал
- СМИ: Украина без участия России ведет переговоры по продуктовой сделке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru