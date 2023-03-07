В Белоруссии задержали террориста украинских спецслужб

Ранее стало известно, что самолет А-50 был якобы поврежден в результате атаки дронов на аэродром Мачулищи. Позже белорусское телевидение показало видео со взлетом воздушного судна на боевое дежурство.

Как отметил Лукашенко, задержанный родился в Кривом Роге, жил в Крыму и имеет гражданство России и Украины. По словам политика, диверсию в течение нескольких месяцев разрабатывали Служба безопасности Украины и американское Центральное разведывательное управление.

«Были задействованы самые высокие технологии. Он [задержанный] был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован ... на нашу территорию», — рассказал белорусский лидер.

