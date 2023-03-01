По белорусскому телевидению показали кадры с исправным российским самолетом А-50

Фрагмент телепрограммы опубликовало в своем Telegram-канале Министерство обороны республики. В анонсе передачи говорится, что А-50 «живой и здоровый» и находится в Мачулищах.

В ряде СМИ ранее появились сообщения о якобы повреждении самолета. Представитель президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления об «атаке».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе рассказал об уникальном моменте для прекращения конфликта на Украине. Глава государства призвал Киев провести переговоры без предварительных условий.

По словам Лукашенко, Россия пока не перевела экономику на военные рельсы, пишет НСН.

