В Белоруссии задержали сотни подростков из группировки «Рёдан»
Правоохранительные органы задержали в Белоруссии 200 подростков из молодежной группировки «Рёдан», сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Задержание произошло у торгово-развлекательного центра «Секрет» в Гомеле. Отмечается, что 183 задержанных являются несовершеннолетними. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Задержанным старше 16 лет дополнительно грозит административная ответственность.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал «ЧВК Редан» псевдосубкультурой. Он отметил, что противоправные действия подросткового объединения следует пресекать.
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