В Белоруссии задержали четырех граждан Латвии по делу о наркотиках


В Белоруссии задержали четырех граждан Латвии по по обвинению в наркотических преступлениях. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Прудок в Гомельской области.

Он уточнил, что задержанные привезли наркотики и поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации.

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Александр Лукашенко сообщил, что задержанные граждане Латвии были отпущены после проверки, и они поселились в гостинице.

По его словам, белорусская милиция проявила к ним гуманность, несмотря на то что задержанные первоначально отрицали факт перевозки наркотиков, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:НаркотикиЗадержаниеЛатвияБелоруссия

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