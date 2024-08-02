В Белоруссии задержали четырех граждан Латвии по делу о наркотиках

В Белоруссии задержали четырех граждан Латвии по по обвинению в наркотических преступлениях. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Прудок в Гомельской области.

Он уточнил, что задержанные привезли наркотики и поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации.