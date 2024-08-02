В Белоруссии задержали четырех граждан Латвии по делу о наркотиках
В Белоруссии задержали четырех граждан Латвии по по обвинению в наркотических преступлениях. Об этом заявил президент Александр Лукашенко во время встречи с жителями агрогородка Прудок в Гомельской области.
Он уточнил, что задержанные привезли наркотики и поручил правоохранительным органам разобраться в ситуации.
Александр Лукашенко сообщил, что задержанные граждане Латвии были отпущены после проверки, и они поселились в гостинице.
По его словам, белорусская милиция проявила к ним гуманность, несмотря на то что задержанные первоначально отрицали факт перевозки наркотиков, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru