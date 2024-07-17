Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан еще 35 стран Европы

Уточняется, что безвизовый режим временно ввели для «дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия» Белоруссии, а также с целью «упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения».

«Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение... об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в республике через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска», - говорится в заявлении ведомства.

Отмечается, что на территории страны можно будет находиться не более 30 суток со дня въезда. При этом разрешается следование транзитом в третьи страны за исключением России.

Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга на территории Союзного государства, он может быть полностью отменен уже к апрелю 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

