Белоруссия ввела безвизовый режим для граждан еще 35 стран Европы
Граждане ещё 35 стран Европы смогут попасть в Белоруссию без необходимости оформлять визу. Как сообщает МИД республики, новые нормы будут действовать с 19 июля по 31 декабря 2024 года.
Уточняется, что безвизовый режим временно ввели для «дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия» Белоруссии, а также с целью «упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения».
«Президент Белоруссии Александр Лукашенко поддержал предложение... об установлении порядка временного безвизового въезда, выезда и пребывания в республике через все автодорожные и железнодорожные пункты пропуска», - говорится в заявлении ведомства.
Отмечается, что на территории страны можно будет находиться не более 30 суток со дня въезда. При этом разрешается следование транзитом в третьи страны за исключением России.
Ранее замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Россия и Белоруссия работают над отменой роуминга на территории Союзного государства, он может быть полностью отменен уже к апрелю 2025 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru