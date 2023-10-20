В Белоруссии введут СМС-повестки на военную службу

«Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат, управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения», - следует из текста законопроекта.

Такой способ оповещения также предлагается ввести для мобилизационных мероприятий.

На территории Белоруссии 1-6 сентября состоялось совместное оперативно-стратегическое учение сил ОДКБ «Боевое братство-2023», напоминает «Радиоточка НСН».

