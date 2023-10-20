В Белоруссии введут СМС-повестки на военную службу

Правительство Белоруссии предложило парламентариям рассмотреть законопроект о возможности вызова в военкомат по СМС. Документ размещен на национальном правовом интернет-портале.

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«Граждане могут быть оповещены о необходимости явки в военный комиссариат, управление Комитета государственной безопасности по области посредством СМС-сообщения», - следует из текста законопроекта.

Такой способ оповещения также предлагается ввести для мобилизационных мероприятий.

На территории Белоруссии 1-6 сентября состоялось совместное оперативно-стратегическое учение сил ОДКБ «Боевое братство-2023», напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: kgb.by
ТЕГИ:ПризывникиБелоруссия

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