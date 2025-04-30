Песков объяснил, почему в День Победы в Москве ожидается большое число лидеров
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил в интервью изданию NEWS.ru на марафоне «Знание. Первые» в Музее Победы, что присутствие большого количества иностранных лидеров и глав правительств в Москве в День Победы 9 мая свидетельствует о том, что они разделяют важность этого праздника и гордость России за победу.
«В дни праздника вместе с президентом России Владимиром Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника. И разделяют нашу гордость за эту победу, — отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на торжествах в честь Дня Победы в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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