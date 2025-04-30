Песков объяснил, почему в День Победы в Москве ожидается большое число лидеров

«В дни праздника вместе с президентом России Владимиром Путиным будет очень значительное количество глав государств и правительств из самых разных регионов мира. Это говорит о том, что очень многие главы государств и правительств разделяют важность этого праздника. И разделяют нашу гордость за эту победу, — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее Песков заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди не будет присутствовать на торжествах в честь Дня Победы в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

