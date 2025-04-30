СМИ: София Ротару продала квартиру в Москве за 65 млн рублей

Певица София Ротару продала свою трехкомнатную квартиру в Москве за 65 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, недвижимость подарил артистке бывший мэр столицы Юрий Лужков. Квартира площадью 121 квадратный метр находится в Пресненском районе города. Последние несколько лет жилье пустовало, так как сама Ротару переехала в Италию.

Квартиру пытались продать в течение пяти лет. По данным Mash, певица смогла найти покупателей, переоформив недвижимость на своего сына.

Ранее директор артистки Сергей Лавров рассказал, что София Ротару пока не планирует выходить на сцену.

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Лызлова
ТЕГИ:НедвижимостьМоскваПевица

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