СМИ: София Ротару продала квартиру в Москве за 65 млн рублей
Певица София Ротару продала свою трехкомнатную квартиру в Москве за 65 млн рублей. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, недвижимость подарил артистке бывший мэр столицы Юрий Лужков. Квартира площадью 121 квадратный метр находится в Пресненском районе города. Последние несколько лет жилье пустовало, так как сама Ротару переехала в Италию.
Квартиру пытались продать в течение пяти лет. По данным Mash, певица смогла найти покупателей, переоформив недвижимость на своего сына.
Ранее директор артистки Сергей Лавров рассказал, что София Ротару пока не планирует выходить на сцену.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru