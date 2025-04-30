В IIHF не увидели смысла в немедленном включении Овечкина в Зал славы
Российского форварда хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина пока не будут включать в Зал славы Международной федерации хоккея на льду (IIHF). Об этом рассказал руководитель объединения Люк Тардиф порталу Sport24.
По словам Тардифа, спортсмен получит награды от IIHF за свои рекорды в Национальной хоккейной лиге.
«Но для включения в Зал славы IIHF по правилам должно пройти более двух лет после завершения карьеры. Время Овечкина придет», - указал глава IIHF.
Тардиф подчеркнул, что необходим «более подходящий повод, чтобы отпраздновать это на уровне, которого он [Овечкин] заслуживает». По мнению функционера, пока в этом нет смысла.
Ранее Александр Овечкин поднялся на 13 место по числу заброшенных шайб в истории Кубка Стэнли.
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