Певец Михаил Муромов пожаловался на мизерную пенсию
Советский и российский певец Михаил Муромов, ставший популярным благодаря хиту «Яблоки на снегу», пожаловался в интервью изданию «Абзац», что его пенсия составляет порядка 13 тысяч рублей.
По словам 74-летнего исполнителя, ему не положены надбавки, так как у него нет званий заслуженного или народного артиста.
Также, отметил Муромов, ему ежемесячно приходит до 3000 рублей в виде авторских отчислений. «Они считаются заработком. А какие это заработки?» — возмутился исполнитель.
Сейчас певец не дает сольных концертов. Вместе с тем Муромов признался, что бесплатно выступает в госпиталях перед российскими военнослужащими.
Ранее четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что живет на три пенсии и считает себя нищим. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru