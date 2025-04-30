РСТ: Обострение обстановки в Джаму и Кашмире не повлияет на турпоток в Индию
Обострение обстановки в Джаму и Кашмире не повлияет на турпоток из России в Индию, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Отмечается, что россияне путешествуют по центральным и южным регионам страны, а спорный штат находится на севере и не востребован у туристов.
До этого МИД РФ рекомендовал россиянам не посещать индийский штат Джамму и Кашмир и Пакистан после теракта в курортном городке Пахалгам и обострения отношений между Индией и Пакистаном. В отрасли отмечают, что рекомендации не распространяются на другие районы Индии.
В этом году вырос российский турпоток на экзотические острова Индийского океана, рост составил 5,5%, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Наибольший прирост турпотока из России в январе по сравнению с тем же месяцем прошлого года продемонстрировали Шри-Ланка и Мальдивы, рассказали туроператоры.
Согласно официальной туристической статистике Шри-Ланки, в январе 2025 года на этот остров россияне совершили 34 096 поездок. Россия оказалась второй в списке ключевых ТОП-5 въездных рынков Шри-Ланки после Индии (43 375 поездок), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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