Польша и страны Балтии обсудят закрытие границ с Белоруссией

Польша, Латвия и Литва обсудят вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

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Встреча на уровне глав МВД состоится 28 августа в Варшаве.

«Расставим все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть наши синхронизированные действия», - приводит слова Билотайте ТАСС.

В начале августа власти Литвы допустили полное закрытие границы с Белоруссией. Причиной названо присутствие в соседней республике частной военной компании «Вагнер».

Госпогранслужба Латвии 15 августа объявила о срочной мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией. Ведомство запросило поддержку армии и полиции, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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