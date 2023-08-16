Польша и страны Балтии обсудят закрытие границ с Белоруссией
Польша, Латвия и Литва обсудят вопрос о полном закрытии границы с Белоруссией, заявила министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Встреча на уровне глав МВД состоится 28 августа в Варшаве.
«Расставим все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть наши синхронизированные действия», - приводит слова Билотайте ТАСС.
В начале августа власти Литвы допустили полное закрытие границы с Белоруссией. Причиной названо присутствие в соседней республике частной военной компании «Вагнер».
Госпогранслужба Латвии 15 августа объявила о срочной мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией. Ведомство запросило поддержку армии и полиции, сообщает «Радиоточка НСН».
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