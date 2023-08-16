Польша и страны Балтии обсудят закрытие границ с Белоруссией

Встреча на уровне глав МВД состоится 28 августа в Варшаве.

«Расставим все акценты в вопросе о том, как должны выглядеть наши синхронизированные действия», - приводит слова Билотайте ТАСС.

В начале августа власти Литвы допустили полное закрытие границы с Белоруссией. Причиной названо присутствие в соседней республике частной военной компании «Вагнер».

Госпогранслужба Латвии 15 августа объявила о срочной мобилизации сил для усиления границы с Белоруссией. Ведомство запросило поддержку армии и полиции, сообщает «Радиоточка НСН».

