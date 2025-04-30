Собчак: Актеру Даниле Козловскому помогли вернуться на сцену покровители

Журналистка Ксения Собчак заявила, что очень рада возвращению на сцену актера Данилы Козловского. Об этом она сообщила в Telegram-канале «Кровавая барыня».

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Вместе с тем, она уверена в том, что такое возвращение стало возможным благодаря его могущественным покровителям.

«Получилось договориться и проблем ему устраивать больше не будут», - отметила Собчак.

Она назвала такое возвращение несправедливым по отношению к телеведущему Ивану Урганту, у которого, по словам журналистки, покровители оказались более слабые.

«Получается, что это не новые законы нового времени, а просто битва покровителей?», - задалась вопросом Собчак.

Ранее стало известно, что Данила Козловский вернется на российскую сцену после перерыва, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Иван УргантДанила КозловскийАктерКсения Собчак

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