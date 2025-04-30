В Ростове-на-Дону неизвестный напал на депутата Милонова

Мужчина напал на депутата Госдумы Виталия Милонова в Ростове-на-Дону при проверке торговой точки по продаже вейпов. Об этом парламентарий рассказал в беседе с 360.ru.

Милонов посетил кафедральный собор в донской столице и, выходя, заметил магазин по продаже вейпов с открытыми витринами. Депутат зашел в торговую точку и увидел, что товары в продаже «почти без марок, похоже на контрафакт».

«Вызвал полицию. Полиция приехала вовремя. Стали проводить описание продукции, проверку каждой пачки. Как ворвался неадекватный человек, стал толкать меня, сотрудников полиции», — рассказал парламентарий.

Дебошира задержали правоохранители.

Ранее Виталий Милонов сообщил, что получил ранение в ходе специальной военной операции.

