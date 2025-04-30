В Ростове-на-Дону неизвестный напал на депутата Милонова
Мужчина напал на депутата Госдумы Виталия Милонова в Ростове-на-Дону при проверке торговой точки по продаже вейпов. Об этом парламентарий рассказал в беседе с 360.ru.
Милонов посетил кафедральный собор в донской столице и, выходя, заметил магазин по продаже вейпов с открытыми витринами. Депутат зашел в торговую точку и увидел, что товары в продаже «почти без марок, похоже на контрафакт».
«Вызвал полицию. Полиция приехала вовремя. Стали проводить описание продукции, проверку каждой пачки. Как ворвался неадекватный человек, стал толкать меня, сотрудников полиции», — рассказал парламентарий.
Дебошира задержали правоохранители.
Ранее Виталий Милонов сообщил, что получил ранение в ходе специальной военной операции.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков объяснил, почему в День Победы в Москве ожидается большое число лидеров
- СМИ: София Ротару продала квартиру в Москве за 65 млн рублей
- Небензя обвинил ООН в поддержке «партии войны» на Украине
- Лепс решил отложить свадьбу с 19-летней невестой
- В IIHF не увидели смысла в немедленном включении Овечкина в Зал славы
- Певец Михаил Муромов пожаловался на мизерную пенсию
- РСТ: Обострение обстановки в Джаму и Кашмире не повлияет на турпоток в Индию
- В Эстонии заявили о готовности отправить на Украину роту военных
- В Ростове-на-Дону неизвестный напал на депутата Милонова
- Собчак: Актеру Даниле Козловскому помогли вернуться на сцену покровители
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru