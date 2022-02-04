В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Павла Латушко
Финансовая милиция Минска заявила о возбуждении уголовного дела против оппозиционера Павла Латушко. Об том сообщает РИА Новости.
Отмечается, что Латушко подозревается в получении взятки в 2012 году. Тогда белорусский оппозиционер занимал пост министра культуры.
Ранее милиция Белоруссии задержала двоюродного брата Латушко. Ему вменяют статью о хулиганстве за рисование граффити с символом протестного движения.
Павел Латушко - член Координационного совета и глава Народного антикризисного управления. Эти органы были созданы белорусской оппозицией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru