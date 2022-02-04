В Белоруссии возбудили уголовное дело против оппозиционера Павла Латушко

Финансовая милиция Минска заявила о возбуждении уголовного дела против оппозиционера Павла Латушко. Об том сообщает РИА Новости.

В Белоруссии заявили, что будут укреплять границу на фоне активности НАТО

Отмечается, что Латушко подозревается в получении взятки в 2012 году. Тогда белорусский оппозиционер занимал пост министра культуры.

Ранее милиция Белоруссии задержала двоюродного брата Латушко. Ему вменяют статью о хулиганстве за рисование граффити с символом протестного движения.

Павел Латушко - член Координационного совета и глава Народного антикризисного управления. Эти органы были созданы белорусской оппозицией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОппозицияБелоруссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры