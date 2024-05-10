Житель Челябинской области выиграл в лотерею свыше 607 млн рублей

В сообщении говорится, что участник купил всего один билет и угадал по четыре числа в двух игровых полях, выиграв 607 032 698 рублей.

«Челябинские лотерейные миллионеры настолько суровы, что выигрывают сразу 607 миллионов! С нетерпением ждём героя... чтобы узнать, как ему удалось угадать комбинацию и на что он планирует потратить огромный выигрыш!» - указали в компании.

Ранее логопед и токарь из Тюмени Светлана и Юрий Семёновы выиграли в лотерею миллиард рублей, сообщает RT.

